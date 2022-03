Gianluigi Buffon posó con una camiseta con el número “2024” para anunciar la extensión del contrato. A su lado estaba Kyle Krause, el empresario estadounidense propietario del club. El arquero, de 44 años, se incorporó en junio al Parma, el club en el que se inició, y tenía contrato hasta el año que viene, pero lo prolongó por otra temporada.

Gigi ganó la Copa UEFA de 1999 con el Parma, en sus inicios. Luego se cansó de ganar títulos con Juventus, además de coronarse campeón mundial con Italia en el 2006.

Por su parte, Parma descendió a la segunda división el año pasado, luego de terminar último en la Serie A, en la primera temporada de Krause como dueño. Actualmente marcha 13ro en la Serie B y Buffon jugó en 23 de los 26 encuentros que ha disputado el equipo.

A través de su cuenta de Twitter, el arquero expresó su alegría: “Hoy es un día hermoso para mí y toda mi familia: renové el contrato que me une al Parma hasta 2024. Hace unos meses regresé aquí por el vínculo profundo que siempre he tenido con la ciudad y con la gente. Ahora este vínculo es aún más fuerte”, comenzó diciendo Buffon.

Luego agregó: “Inmediatamente creí en el proyecto del presidente y en este nuevo club, por eso estaba convencido de que podía hacer mi aporte y quiero seguir haciéndolo durante los próximos años”.

“Espero que la afición y la ciudad estén felices, al igual que mis hijos. Hoy los cuatro estuvieron conmigo: gracias a ellos, pero sobre todo a Ilaria, ¡nunca siento el peso de la edad! ¡Solo energías hermosas, energías frescas, energías positivas y hermosos sueños para realizar juntos!”, concluyó ‘Gigi’.

Spero che i tifosi e la città siano contenti, così come lo sono i miei figli. Oggi erano tutti e quattro con me: grazie a loro, ma soprattutto a Ilaria, non sento mai il peso dell'età! Solo energie belle, energie fresche, energie positive e sogni bellissimi da realizzare insieme! pic.twitter.com/YUX6ejPcAR

