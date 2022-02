El Everton y Manchester City protagonizan un atractivo encuentro por la Premier League en la casa de los de Liverpool. Pero lo más llamativo no fue el fútbol, sino que los homenajes de jugadores e hinchas a Ucrania que es invadida por Rusia.

El estadio Goodison Park se llenó de banderas ucranianas y los jugadores de ambos elencos se sumaron a los homenajes saliendo con banderas y el mensaje “no a la guerra”.

Los jugadores Oleksandr Zinchenko (Manchester City) y Vitaliy Mykolenko (Everton) son compañeros en la selección de Ucrania y en medio de la tragedia agradecieron los homenajes y los cánticos de los fanáticos, que se unieron con un ensordecedor “son nuestros hermanos”.

Todo quedó registrado en la previa del partido, en el que ambos jugadores ucranianos son suplentes. Se pudo ver a Zinchenko evidentemente emocionado hasta las lágrimas con los gestos de los ingleses.

Heartbreaking to see Oleksandr Zinchenko in tears before kick-off as both teams show their support for Ukraine 💔 🇺🇦 pic.twitter.com/bZYNyziMSh

— Football Daily (@footballdaily) February 26, 2022