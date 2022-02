La UEFA ha decidido convocar para mañana viernes una reunión extraordinaria de su Comité Ejecutivo.

¿La razón? Evaluar la situación y tomar las decisiones necesarias, ante la evolución de los acontecimientos en las últimas 24 horas entre Rusia y Ucrania.

“Tras la evolución de la situación entre Rusia y Ucrania en las últimas 24 horas, el presidente de la UEFA ha decidido convocar una reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo para el viernes 25 de febrero a las 10:00 CET, con el fin de evaluar la situación y tomar todas las decisiones necesarias”, anunció el organismo en un comunicado.

La UEFA tenía programada una reunión de su Comité Ejecutivo para el martes 22 de marzo y está muy pendiente de la evolución de los hechos, sobre todo teniendo en cuenta que San Petersburgo, ciudad rusa, es la designada para albergar la final de la ‘Champions’ de la presente edición.

Según los medios internacionales los principales directivos ya decidieron mover de sede el compromiso y la noticia será oficial tras la reunión.

En Europa la mayoría de los medios ya hablan de posibles candidatos a la nueva sede.

En este sentido, desde medios ingleses apuntan al mítico Wembley.

Pero el estadio del oeste de Londres mantiene varios problemas a la hora de posicionarse como favorito para celebrar la que sería su tercera final de Champions este siglo, tras las de 2011 y 2013. El más inmediato es que la UEFA ya designó Wembley como sede para la final de 2023, un nombramiento que se retrasó un año, hasta 2024, debido a la pandemia. En caso de otorgarle esta temporada la final, Wembley habría albergado tres finales desde 2011, más que ningún otro estadio.

Otro inconveniente es que en la fecha de la final se tienen que disputar en Wembley los ‘play-off’ de ascenso del fútbol inglés. El 28 de mayo la final de ascenso a League One (Tercera división) y el 29 de mayo el partido de ascenso a la Premier League, conocido como el encuentro en el que más dinero hay en juego del mundo por los bonus al llegar a la máxima categoría del balompié inglés.

Tampoco juega a favor de Wembley la imagen que dio el aficionado inglés en la pasada Eurocopa, cuando los disturbios alcanzaron un nivel de vergüenza sin precedentes para el país en la final entre Inglaterra e Italia. La seguridad del estadio se vio sobrepasada, no se realizó un buen perímetro de seguridad en torno al estadio y hubo un total de 90 detenidos en los aledaños de Wembley.

Consignar que en el ‘Viejo Continente’ se habla también de otras candidatas como Madrid, Ámsterdam y Roma.

