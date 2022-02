Un gesto del futbolista brasileño Arthur Cabral desató un escándalo en la Fiorentina luego que se viralizaran imágenes del jugador en la conferencia de prensa observando de una manera particular a la jefa de prensa del club.

En la imagen se puede ver a Arthur sentado al lado de Rosella Petrillo, quien estaba dando la bienvenida al refuerzo del Viola para la liga italiana.

Mientras la jefa de prensa hablaba a los medios, el jugador clavó su mirada en la mujer de arriba hacia abajo y se lamió la boca. Las reacciones del público no fueron positivas y catalogaron la acción como un acto grosero y machista.

New Fiorentina signing Cabral enjoying too much his unveiling presser pic.twitter.com/waTGdLHdi8

