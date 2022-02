Para no creer. Así se podría resumir la historia del italiano Francesco Flachi, de 46 años, quien retornó a las canchas tras 12 años de suspensión por el uso indebido de sustancias ilícitas.

El futbolista está teniendo su segunda oportunidad en el deporte rey de la mano del Signa 1914, un club que actualmente milita en la quinta división italiana.

De acuerdo a lo informado en distintos medios internacionales, Flachi fue sancionado en el año 2010, mientras vestía los colores del Brescia, tras dar positivo en un metabolito presente en la cocaína que se llama benzoilecgonina.

Cumplida la sanción, el europeo tuvo su re-debut en el estadio Bisenzio, hasta donde habrían llegado al menos 700 personas -entre cercanos, familiares y amigos- para acompañarlo con carteles y gritos de ánimo.

Una vez finalizado el encuentro, en el que por cierto solo jugó media hora, Francesco Flachi aseguró que comenzó su renacer y que entregará todo para intentar recuperar algo del tiempo perdido.

“Este día cancela 12 años de inhabilitación. Es mi renacer. Esta es la prueba de que yo también me he rehecho. ¿Qué he sentido? Al principio me sentí mareado, hace una semana que no duermo por la tensión, indicó el italiano, según consignó AS México.

“Ahora estoy muy feliz, quiero agradecer a todos los que me hicieron sentir como antes. Un jugador de fútbol”, agregó.

Vale consignar que el italiano suma en su carrera pasos por la selección italiana en las series menores, así como por clubes tales como el Bari, Ancona, Sampdoria, Emplo y Brescia.