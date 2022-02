Una sanción potente y ejemplar aplicó la MLS, liga principal del fútbol estadounidense, contra un futbolista acusado de violencia doméstica.

Andy Polo, jugador peruano, fue denunciado por su esposa, Génesis Alarcón.

“Me jaloneó, jaló el cabello. Me caí al piso. Me metió un cachetadón y me puso el ojo morado”, relató la mujer a la TV de su país, según detalla el periódico El Comercio.

Además, Alarcón reveló que “me ha humillado, me ha maltratado y me ha sido infiel con 6 mujeres, yo me he enterado porque he visto conversaciones, pero serán muchísimas más”.

Luego de estas acusaciones la MLS emitió un comunicado, donde expresa que ha “suspendido al jugador de Portland Timbers Andy Polo tras acusaciones de violencia doméstica”.

“Con efecto inmediato, el Sr. Polo tiene prohibido participar en cualquier actividad del equipo en espera del resultado de la investigación de la MLS”, agrega el escrito.

De esta forma, el crack peruano ni siquiera podrá entrenar con sus compañeros por un tiempo indeterminado.

Su mujer, en tanto, confirmó la separación y le pidió a Polo que solo se preocupe de sus hijos: “Quédate con tus mil mujeres, eso a mí no me importa. Tus hijos te necesitan. Ya no seré la mujer de antes, toda sumisa y callada, que aguantaba maltratos y humillaciones”, cerró.