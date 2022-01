Una excelente noticia para los amantes del fútbol se conoció a primera hora de esta jornada.

Lo anterior, ya que se acaban de oficializar los valores de preventa de las entradas para el Mundial de Qatar, que se disputará entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre de 2022.

Según informó el medio CNN Español, el valor de los boletos depende de la categoría del encuentro y la ubicación del asiento dentro del estadio.

Así, y por dar un ejemplo, el precio de preventa de las entradas para la final, que siempre son las más cotizadas, oscila entre los US$ 604 dólares y US$ 1600, es decir, entre los $492.803 y $1.305.440 pesos chilenos.

Ahora bien, y en lo que respecta a los plazos disponibles para acceder a la preventa oficial, el Comité Organizador de la FIFA indicó que la primera etapa estará disponible hasta el 8 de febrero y no existirá ninguna diferencia si la solicitud se ingresa el primer día o el último, ya que todas tendrán las mismas posibilidades de éxito.

La segunda etapa, en tanto, estará disponible desde el 11 de abril próximo y allí los aficionados podrán obtener sus boletos durante una ronda de venta por orden de llegada.

“Tenga en cuenta que puede solicitar hasta seis (6) entradas por partido con un máximo de sesenta (60) entradas por dirección postal a lo largo de toda la competición de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022”, indicó el sitio oficial de la FIFA.

“Las entradas están disponibles en las siguientes categorías 1, 2 y 3, además de entradas de accesibilidad (reservadas exclusivamente a las personas con discapacidad y mobilidad reducida)”, agregaron.

Finalmente, vale consignar que la FIFA tendrá un valor especial para los residentes qataríes, quienes se beneficiarán de entradas subvencionadas que costarán cerca de nueve mil pesos chilenos.

Your chance to be there starts now! 🎟 🏆 #WorldCup

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 19, 2022