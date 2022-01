Cristiano Ronaldo dejaría el Manchester United en caso de que el equipo no clasifique a la próxima Champions League. Por ahora marchan séptimos, a 5 unidades del West Ham, último club que estaría clasificando al máximo torneo continental de Europa.

El Manchester United pensó que con la llegada de Cristiano Ronaldo y Jadon Sancho los problemas que vienen acarreando de temporada anteriores se terminarían, pero no ha sido el caso. Sufren en la Premier League y por ahora no estarían clasificando ni siquiera a Europa League.

Si bien en la Champions lograron pasar la primera fase y esperan por el choque ante el Atlético de Madrid, los pocos puntos conseguidos en la liga local tienen inquietos a hinchas, directivos y al propio Cristiano Ronaldo, como lo ha revelado en sus últimas entrevistas.

Según The Sun el jugador portugués dejaría el club en el verano europeo si es que no consiguen clasificarse a la Champions League. El ex jugador del Real Madrid llegó para firmar un contrato por dos años, pero se verían interrumpidos debido a que él quiere jugar en el máximo nivel los años que le quedan de carrera.

“Entendemos que han habido conversaciones entre representantes de Ronaldo y Richard Arnold, que será el nuevo Director Ejecutivo desde el próximo mes”, aseguran.

En la última entrevista Cristiano Ronaldo dejó entrever su descontento con el poco nivel competitivo del equipo, diciendo que hay jugadores jóvenes que no están preparados para recibir consejos de los más experimentados y que no se lo toman de la mejor manera.

Este miércoles el Manchester United enfrenta al Brentford por la Premier League inglesa. Los ‘Diablos Rojos’ marchan en la séptima ubicación y de ganar igualarían al Arsenal, último clasificado a la Europa League.