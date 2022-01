El jugador polaco del Bayern Munich Robert Lewandowski se quedó con el premio The Best del año 2021.

El goleador superó a Lionel Messi y Mohamed Salah en la fase final.

🚨🏆 #TheBest FIFA Men’s Player Award 2021 goes to #RobertLewandowski!

🌎🇵🇱 Fans, players, coaches and journalists have spoken, naming @lewy_official as #TheBest! pic.twitter.com/21hfIDR3rI

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 17, 2022