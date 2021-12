Una nueva polémica azota a la Primera División del Fútbol Femenino argentino, ya que Rosario Central no contará con la delantera Maira Sánchez para el año 2022 por motivos extra futbolísticos.

De acuerdo a 442, n su cuenta de Facebook, la jugadora escribió: “Por motivos extra futbolísticos y de una manera muy injusta no voy a vestir más esta camiseta”.

“El 9/11/21 me llamaron a uno de los vestuarios y, a solas, me comunica nuestra DT que me echaba del plantel profesional por haberme, supuestamente, besado dentro del club con una compañera”, agregó Sánchez.

Luego, la delantera recalcó que “¿por qué no se me valora cómo deportista? ¿Acaso mi vida personal tiene más peso que mi rendimiento deportivo?”

Para cerrar su descargos, Maira Sánchez acusó discriminación de parte del cuadro ‘canalla’: “Espero que de ahora en adelante no se encierren en un cuartito después de los entrenamientos para ser profesionales, para poder tener contrato, para sentirse importante, para poder gozar de beneficios y privilegios, porque ese no es el fútbol femenino que queremos y menos en Central”.

La respuesta de Rosario Central

“En las decisiones que se tomaron después nosotras no estamos involucradas”, apuntó Camila Ferreyra, referente de la Secretaría de Género de Rosario Central.

Sin embargo, evitó expresarse sobre los reclamos de las jugadoras: “Hemos ayudado y hemos escuchado, pero hay otras cuestiones que son ajenas a la Secretaría”, indicó Ferreyra.

“Siempre acompañamos a Maira, por eso nos sorprende lo que está sucediendo. Tomamos esta decisión basándonos en consideraciones puramente deportivas”, afirmó la directiva del cuadro ‘canalla’.