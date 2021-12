Una dura noticia golpea al mundo del fútbol. Hugo Maradona, uno de los hermanos de Diego, murió esta mañana en su casa de Nápoles, Italia, tras sufrir un paro cardíaco. Tenía 52 años.

Según publicó el sitio de La Gazzetta dello Sport el deceso de Hugo Maradona se produjo a las 11.50 (hora local) en la zona de Flegrean, en Monte di Procida, provincia de Nápoles.

Apenas conocida la noticia del fallecimiento, el presidente del club Nápoli, Aurelio De Laurentiis, envió sus condolencias a la familia por la muerte de quien fuera jugador del equipo del sur italiano en 1987, aunque sin llegar a debutar en Primera División.

El pasado como futbolista de Hugo Maradona

Conocido en el ambiente como el Turco, Hugo Maradona empezó a jugar al fútbol desde pequeño, al igual Diego y Lalo, su otro hermano. Comenzó su carrera en Argentinos Juniors.

A los 18 años firmó contrato con el Napoli aunque pronto se fue cedido al Ascoli, que entonces jugaba en la Serie A de Italia y actualmente se encontraba con proyectos de fútbol juvenil.

Hugo Maradona también pasó por el Rayo Vallecano, de España, Rapid de Viena, de Austria, y en la Argentina, en Brown de Arrecifes.

Además, fue campeón sudamericano Sub 17 con el seleccionado argentino en un equipo en el que sobresalían, entre otros, Fernando Redondo y Fernando Cáceres, en 1985.

Hugo Maradona: “Hay noches en que me despierto y Diego me está hablando”

“Hay noches que me despierto y me está hablando”, reveló Hugo Maradona, de 51 años, ex futbolista de Argentinos Juniors, Napoli y Brown de Arrecifes, en una entrevista que dio en marzo de 2021.

La pandemia del coronavirus impidió a miles de hinchas despedirse de Diego Armando Maradona: “Si no hubiera existido la pandemia, el cuerpo de Diego todavía estaría dando vueltas por toda la Argentina y el Mundo”.

“Para ustedes se fue el futbolista, a mí se me fue un hermano, pero es duro para los dos. Es mi sangre y hay que recordarlo como lo recuerdan los futboleros, como futbolista. No me sorprendió la despedida que tuvo Diego, el problema fue esta pandemia que tenemos por todo el mundo. Si hubiese ocurrido en otra época todavía al cuerpo de mi hermano estaría dando vuelta por toda Argentina y por todo el mundo. Todavía estaríamos de velorio. Mas allá de la rivalidad con River, la Juventus o el Real Madrid a Diego lo quería todo el mundo. Ahora hay que dejarlo descansar en paz y listo, sabiendo que el recuerdo de los hinchas es cada vez mas grande”, analizó el Turco en una entrevista a la agencia Telam en marzo de 2021.