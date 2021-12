A descansar por urgencia. El Blackburn Rovers, elenco donde milita el delantero chileno Ben Brereton Díaz, no podrá jugar por la Championship este domingo como tenía planificado.

Esto luego que se registrara un brote de covid-19 en su rival de turno, el Hull City.

La información fue anunciado por el propio cuadro de ‘Big-Ben’. “El partido de hoy se pospuso debido a casos positivos de Covid-19 en el equipo de Hull City”, confirmó en un comunicado en Redes.

Los Rovers además aprovecharon de disculparse “con los aficionados que han realizado el viaje al MKM Stadium por la decepción y las molestias causadas por la notificación tardía del aplazamiento”.

