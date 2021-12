La tarde de ayer Athletico Paranaense y Atlético Mineiro se vieron las caras en el segundo partido de la final de la Copa de Brasil, el cual dejó como ganador al elenco Galo por un resultado global de 6 a 1.

Tras el pitazo final, el conjunto en que milita Eduardo Vargas comenzó un celebración que se extendió tanto en el estadio, así como por todo Belo Horizonte.

Sin duda una jornada redonda para el elenco que, antes de comenzar el esperado encuentro, no la pasó nada de bien. Y es que hoy se conoció que antes de la llegada del club de Minas Gerais al Arena da Baixada, su bus fue cobardemente atacado con piedras, latas y otros objetos contundentes.

Así al menos lo demuestra un video que colgó el actual campeón del Brasileirao en sus propias redes sociales, en donde se puede ver cómo las ventanas del vehículo de transporte quedaron con serios daños.

“La delegación del Atlético fue recibida con piedras y latas a su llegada al estadio. Clima de hostilidad en Curitiba. Las ventanas del autobús estaban rotas”, escribió Atlético en su cuenta de Twitter.

Tras conocida la situación, y ya con el título bajo el brazo, se supo que ese fue el motivo por el cual el director técnico del Mineiro, Cuca, tomó la decisión de no acceder a conferencias de prensa ni entrevistas en la previa al encuentro contra Paranaense.

A delegação do Atlético foi recebida com pedras e latas na chegada ao estádio. Clima de hostilidade em Curitiba. Vidros do ônibus foram quebrados.

