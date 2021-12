La tarde del pasado lunes Quilmes venció por 1-0 a Ferro en un encuentro que además de ser válido por la segunda semifinal del Torneo Reducido de la Primera Nacional a la Primera División del fútbol argentino, no estuvo exento de polémicas.

Y es que el triunfo del elenco local estuvo marcado por un “escandaloso” penal sancionado por el juez Nicolás Lamolina en el minuto 30 del segundo tiempo, el cual desató la furia de los de Caballito en el estadio Nacional.

La acción ocurrió luego que el referí considerara que Marcelo Miño, arquero de Ferro, golpeó a Federico Anselmo, delantero quilmeño, dentro del área y decidiera cobrar la falta como penal.

La sanción fue ejecutada desde los 12 pasos por el propio Anselmo, quien gracias a un certero remate anotó el único tanto del encuentro y le dio el pase a la siguiente fase a los Cerveceros.

Ahora bien, el problema de todo esto radica en que, tras la revisión de las imágenes, se percibe que quien golpeó la rival fue el atacante y no el portero.

Como era de esperar, tras el pitazo final los jugadores de Ferro fueron a reclamarle con todo al árbitro del encuentro, quien producto de las amenazas y el clima de alta tensión, debió ser resguardado por los jueces de línea, cuerpo técnico, guardias y la policía argentina.

“La sensación que me queda es que no es justo definir una definición semifinal con un grave error del árbitro Lamolina al sancionar el penal. Fue una jugada insólita, porque el juez dudó y en principio parecía que no lo iba a sancionar. Él sabe que se equivocó y si es un hombre de bien tendrá que llamarme y darme las explicaciones correspondientes. Es una lástima, porque era el momento justo para ascender”, indicó el presidente de Ferro, Daniel Pandolfi, a TyC Sports.

De esta manera, el elenco ‘cervecero’ deberá enfrentarse ante Barracas Central para así definir cuál de ellos acompañará a Tigre en la máxima categoría del fútbol argentino.

