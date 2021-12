El argentino Leo Messi y el portugués Cristiano Ronaldo reeditarán sus inolvidables duelos en uno de los choques estelares de los octavos de final de la Liga de Campeones que opondrá al PSG con el Manchester United.

Messi y Cristiano han cambiado de camiseta. Uno ha tomado rumbo a París en busca de encontrar los éxitos continentales perdidos en los últimos tiempos en el Barcelona y el otro, que partió del Real Madrid a Turín, ha vuelto casi a sus orígenes para ser el referente del nuevo Manchester United.

El conjunto parisino, en el que Messi se ha reunido con grandes figuras como Neymar, Kylian Mbappe, Ángel di María, entre otros, ha cedido en la fase de grupos ante el Manchester City. Volverá a la ciudad inglesa, pero a Old Trafford, donde Cristiano y compañía han sabido hacerse con el liderato de su grupo por delante del Villarreal gracias a su mayor acierto aún siendo por momentos inferior.

Round of 16 draw✔️

What are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/FfrEuIFSxX

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021