Boca Juniors se consagró campeón de la Copa Argentina y Agustín Rossi, exportero de Deportes Antofagasta, fue una vez más la gran figura en la definición por penales ante Talleres, como lo había sido también contra River y contra Patronato antes en el mismo torneo.

El arquero de Boca le contuvo la ejecución a Héctor Fértoli y esa atajada fue la única diferencia que inclinó la balanza hacia el lado del Xeneize.

Rossi jugó cinco de los seis partidos de Boca en la Copa Argentina y en todos terminó con la valla invicta. Pero su figura se agigantó en los penales donde siempre atajó al menos uno para permitirle a su equipo seguir avanzando.

El ex Antofagasta se desahogó tras la obtención de la Copa Argentina y se emocionó al recordar a su padre recientemente fallecido.

“Es el primer titulo desde que mi viejo no está, mi cuarto titulo en el club. No me pudo ver yendo a entrenar con la Selección, este año que me tocó atajar acá, este hermoso regalo que nos da la vida…”, destacó el arquero campeón y figura.

Y agregó: “Cuando perdemos, cuando ganamos la familia está siempre. Se bancan toda la mierda que se escuchan todas las semanas o cuando uno se equivoca”.