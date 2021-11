La periodista italiana Greta Beccaglia, de Toscana TV, fue víctima de una violenta y repudiable acción por parte de un mal llamado “hincha”. Mientras cubría el encuentro de Empoli y la Fiorentina por la Serie A, fue manoseada en vivo durante un despacho.

Todo quedó registrado en la transmisión oficial, donde se observa cómo un aficionado que pasó por detrás de la comunicadora le da un golpe en los glúteos y sigue su camino entre risas.

Lo más lamentable fue la reacción desde el estudio. Si bien la reportera, que quedó visiblemente paralizada y en shock, alzó la voz contra el sujeto que la atacó, su compañero le pidió no molestarse: “No te enojes, se crece también con estas experiencias”, afirmó.

La situación causó repudio en redes sociales y, como era de esperar, con el pasar de las horas se conocieron datos del agresor, de 45 años, quien prefirió romper su silencio en un despacho radial.

“En casa me dijeron que cómo se me ocurrió, mi pareja también”

El sujeto se mostró arrepentimiento y ofreció disculpas por su reprochable actuar, haciendo hincapié en que el mal resultado de su equipo lo dejó ‘nublado’.

“No quería hablar con nadie, solo ir al auto”, empezó diciendo, para después reconocer que “me equivoqué y pido disculpas”.

“Quiero verte cuando sea posible, cuando tú quieras. No estoy de acuerdo con lo que hice. Fue un error. En casa me dijeron que cómo se me ocurrió, mi pareja también me lo dijo. Saben que no soy una mala persona”, indicó el individuó según consignó Corriere dello Sport.

Greta Beccaglia, por su parte, realizó sus descargos y le envío el siguiente mensaje: ¿De verdad crees que no has hecho nada malo? ¿Lo justifica con rabia porque Fiorentina había perdido? Eso significa no haber comprendido la gravedad de un acto. Son declaraciones inadmisibles. Me parece que lo empeoran todo”.

La lamentable situación que vivió la reportera italiana la llevó a presentar una denuncia por acoso en contra del “hincha”, quien de acuerdo a lo informado por la prensa internacional, no podrá acercarse a los estadios por tres años.

Revisa aquí el registro: