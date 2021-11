Este lunes se llevó a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2021 que consagró nuevamente al argentino Lionel Messi como el mejor futbolista del mundo. Esta es la séptima vez que el talentoso jugador se queda con el trofeo.

Si bien a nivel de clubes solo consiguió la Copa del Rey con el FC Barcelona, siempre mantuvo un nivel superlativo en el equipo español hasta su traspaso al Paris Saint Germain francés.

A nivel de selecciones consiguió su primer título con la selección adulta de Argentina quedándose con la Copa América de Brasil 2021. Como era de esperar fue la figura de su equipo durante el torneo.

Este Balón de Oro se suma a los que consiguió en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

En la ocasión también se le entregó el trofeo Kopa a Pedri del Barcelona, que se consagró como el mejor jugador menor de 21 años. El volante español acaba de cumplir 19 años.

La ceremonia también contó con homenajes para Diego Maradona y Gerd Müller, dos glorias del fútbol mundial que fallecieron en el último tiempo.

El mejor delantero del año fue Robert Lewandowski; el mejor portero Donnarumma

El ránking general quedó así:

10°: Gianluigi Donnarumma

9°: Kylian Mbappé

8°: Kevin de Bruyne

7°: Mohamed Salah

6°: Cristiano Ronaldo

5°: Ngolo Kanté

4°: Karim Benzema

3°: Jorginho

2°: Robert Lewandowski

1°: Lionel Messi

HERE IS THE WINNER!

SEVEN BALLON D’OR FOR LIONEL MESSI! #ballondor pic.twitter.com/U2SywJmruC

— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) November 29, 2021