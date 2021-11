Un nuevo susto para el deporte mundial llegó durante el encuentro que el Sheffield United y el Reading disputaron por la fecha 19 fecha de la segunda división del fútbol inglés.

Y es que según informó la prensa internacional, en el minuto 70 del encuentro, el centrocampista del Sheffield, John Fleck, se desmayó y cayó desplomado en el suelo, causando la preocupación de sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados en general.

Al ver esto sus compañeros reaccionaron y rápidamente llamaron al cuerpo médico, el que por cerca de 10 minutos lo atendió hasta que el jugador recuperó la conciencia.

Allí, y una vez que Fleck dio muestras de que se encontraba mejor, los mismos médicos lo ayudaron a ponerse de pie, para luego subirlo a una camilla, aplicarle oxígeno y trasladarlo en ambulancia hasta el hospital más cercano.

Afortunadamente, la situación solo quedó en un susto, ya que horas más tarde el club del jugador utilizó sus redes sociales oficiales para dar conocer que, tras varios exámenes y evaluaciones de rutina, Fleck fue dado de alta y pronto volverá a los entrenamientos.

“Sheffield United agradece informar que John Fleck ha sido dado de alta del hospital y regresará a Sheffield hoy. Estaba consciente cuando lo llevaron al Royal Berkshire Hospital y se comunicaba con el personal médico y del club, así como con su familia”, indicó el club a través de su cuenta de Twiiter.

Lo vivido por Jhon Fleck hizo, inevitablemente, recordar dos casos. Por un lado, lo vivido por Christian Eriksen, quien sufrió un paro cardiaco a mitad de año mientras disputaba un cotejo por la Eurocopa; mientras que por otro, lo de Sergio ‘Kun’ Agüero, que presentó una arritmia mientras defendía la camiseta del Barcelona hace algunas semanas atrás.

Sheffield United Star John Fleck Collapses on Pitch During Tuesday Match and Rushed to the Hospital – TV Live Feed Cut when Announcer Asks If He’s Had C- Jab pic.twitter.com/e6yuz9lALp

— Dr. Jake Baker (@DrJakeBaker) November 24, 2021