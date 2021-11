Tiane Endler, portera y capitana de La Roja y el Olympique de Lyon, fue nuevamente nominada como mejor portera del mundo en los premios The Best.

La FIFA dio a conocer este lunes sus nominados a los premios The Best, donde destaca una chilena: la portera Christiane Endler.

La capitana de La Roja femenina y el Olympique de Lyon está en el listado de las candidatas a mejor arquera del mundo, instancia donde competirá con otras cuatro guardametas.

Además de ‘Tiane’, las otras nominadas son la alemana Ann-Katrin Berger (Chelsea), la canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé (PSG), la estadounidense Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) y la sueca Hedvig Lindahl (Atlético de Madrid).

Endler ya fue finalista del The Best en las ediciones 2020 y 2019 del galardón, pero entonces fue superada por Sarah Bouhaddi (ex Lyon) y Lindahl, respectivamente.

Vale señalar que los sufragios para escoger a las/los tres mejores de cada categoría están abiertos hasta el 10 de diciembre, en el sitio oficial de FIFA.

Luego, los entrenadores y capitanes de todas las selecciones afiliadas al ente rector del fútbol mundial definirán a los ganadores de entre los tres más votados por los aficionados.