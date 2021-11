Argentina y Brasil volvieron a verse las caras en San Juan, después de la final de la Copa América y la escandalosa suspensión en San Pablo.

Y aunque no había tanto en juego porque la Verdeamarela ya estaba clasificada a Catar 2022 y la Albiceleste estaba a un paso, se jugó como un verdadero clásico y Nicolás Otamendi fue la mejor muestra de eso… aunque se le fue la mano y pudo haber sido expulsado.

El defensor argentino le aplicó un codazo en la cara a Raphinha saliendo del área trasandina, cuando se llevaban disputados 33 minutos del primer tiempo, y luego levantó al brasileño como si estuviera simulando.

El árbitro uruguayo Andrés Cunha no vio la infracción y, si bien el VAR revisó la jugada, no le indicó al juez que la revisara y así Otamendi se salvó de una expulsión que hubiera complicado los planes del equipo de Lionel Scaloni.

Raphinha debió ser atendido por los médicos por un corte en el labio.

Cotovelada no rosto do Raphinha, que sangra. Na cara dura Otamendi ainda arranca o brasileiro do chão. O moço de preto? Nada. VAR? Segue o jogo. pic.twitter.com/eCfINRvg4k

— ge (@geglobo) November 17, 2021