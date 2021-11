Un insaciable Harry Kane, autor de un “póker” de goles, lideró la goleada del Inglaterra, que certificó su presencia en al fase final del Mundial de Catar 2022, tras imponerse este lunes por un contundente 0-10 a la débil San Marino.

Resultado que reflejó la distancia sideral que separa a la vigente subcampeona de Europa del modesto conjunto sanmarinense, que cierra, en el puesto 211, la clasificación mundial de la FIFA.

De hecho, apenas había transcurrido un cuarto de hora cuando los de Gareth Southgate, semifinalistas en el pasado Mundial de Rusia, ya vencían por 0-2, gracias a los tantos de Harry Maguire, que abrió el marcador a los 6 minutos con un certero cabezazo, y del defensa Filippo Fabri, que introdujo el balón en su propia portería tras un centro de Bukayo Saka.

Goles que parecieron abrir el apetito a Harry Kane, que se adueñó del encuentro en los siguientes minutos con una demostración de eficacia ante la portería contraria.

Si en el minuto 27 el capitán de la selección inglesa, que el viernes ya firmó un “triplete” ante Albania, no dudó al transformar un penalti, en el 32 el delantero del Tottenham no desaprovechó un centro de Emile Smith Rowe, para sumar su segundo tanto (0-4) en su cuenta goleadora.

Pero Kane no estaba dispuesto a parar y en el 39 volvió a marcar desde los once metros al transformar una pena máxima provocada por él mismo con un potente cabezazo que un defensa local desvió con las manos.

Tres tantos que situaban a Harry Kane a tan sólo un gol de Gary Lineker como tercer máximo goleador en la historia de la selección inglesa con un total de 47 dianas.

Un registro que Kane igualó a falta de tres minutos para la conclusión del primer tiempo, tras culminar una acción individual dentro del área que el delantero inglés culminó con un certero remate que significó el 0-6 para los ingleses.

Con la clasificación mundialista ya asegurada el interés del partido se centro en saber si Kane podría alcanzar al legendario Bobby Charlton, segundo máximo goleador en la historia del conjunto inglés con 49 tantos, ya que los 53 de Wayne Rooney, pese a la debilidad del rival, se antojaban una quimera.

Sin embargo, los apenas veinte minutos que Southgate mantuvo en el terreno de juego a Harry Kane en la segunda mitad, antes de ser sustituido por Reece James, impidieron al delantero ampliar su cuenta goleadora.

Todo los contrario que a Inglaterra, que sumó por medio de Emile Smith Rowe, Tyrone Mings, Tammy Abraham y Bukayo Saka cuatro tantos más en los segundos cuarenta y cinco minutos para certificar con un contundente 0-10 su presencia en la fase final en las clasificación al Mundial de Catar.

Con este resultado los ‘Three Lions’ se aseguran el primer lugar del grupo I. Así clasifican al Mundial de Catar 2022.

Qualification: secured ✅

The #ThreeLions are heading to next year's @FIFAWorldCup! pic.twitter.com/x6cgOojZph

— England (@England) November 15, 2021