Para nadie es secreto que la carrera del exfutbolista francés, Garra Dembelé, no estuvo ajena a problemas de principio a fin. Sin embargo, la confesión que realizó en el documental “Broken Fates” que publicó el diario L’Equipe de seguro no dejará indiferente a nadie.

Y es que en según informó el medio “Le Parisien” durante esta jornada, el ex deportista señaló en dicha trabajo audiovisual que gran parte de su carrera se vio obligado a “hacer cosas ilegales” y consumir “sustancias desconocidas” por mandato de sus clubes, lo cual de no haber cumplido acarreaban sanciones del tipo económica para él.

“En Bulgaria, cuando terminábamos los partidos de la Europa League, tomábamos infusiones. Justo después del partido, me tomaba productos que no sabía que eran exactamente. En Alemania, cuando estaba en el Friburgo, tenía productos en mi cuerpo que estaban prohibidos en el país. En realidad, estaba dopado y tenía hormonas en mi cuerpo”, reveló según consignó Le Parisien.

Pero el calvario al que empujaron en suelo búlgaro no terminó allí, ya que el francés también indicó que durante su estadía en la Bundesliga lo habrían obligado a tomarse hasta 10 pastillas después de cada entrenamientos.

“No tuve más remedio que tomármelas porque, de lo contrario, me multaban. Después de los partidos que teníamos el fin de semana, cuando teníamos un control antidopaje, siempre me caía encima. Orinaba, pero al parecer no había nunca nada. Así son las cosas. Vemos fútbol en la televisión. Pero cuando estás en el interior, es un entorno complicado”, expresó Garra.

El ex delantero se retiró en el año 2017, con 31 años de edad, tras una temporada en el Solothurn de Suiza donde logró disputar 17 encuentros y marcar seis goles.