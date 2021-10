Un escándalo de grandes proporciones protagonizaron este domingo los hinchas de Gremio en Brasil.

Los ‘torcedores’, molestos por la crisis futbolística del equipo y la derrota ante Palmeiras, invadieron la cancha de su propio estadio y desataron una locura.

Los fanáticos no pudieron contener su furia por la nueva caída que los dejó penúltimos y en zona de descenso del Brasileirao, y destrozaron a patadas la cabina del VAR.

Pero no fue todo. Los seguidores intentaron ingresar a la zona de vestuarios para encarar a los jugadores que habían abandonado a las corridas el campo de juego.

La violencia de los ‘gremistas’ provocó el actuar a la policía que reprimió el desorden.

Consignar que el compromiso acabó 3-1 en favor del ‘Verdao’.

⚠️ ALERTA DE CENAS LAMENTÁVEIS ⚠️ Após o apito final na derrota para o Palmeiras, alguns torcedores do Grêmio invadiram o gramado… Triste demais! 😢 pic.twitter.com/383I9GrK35

E AS CENAS DE VIOLÊNCIA NA ARENA DO GRÊMIO NÃO PARAM! Alguns torcedores invadiram o estacionamento e iniciaram confronto com policiais e seguranças particulares. Diversos objetos foram arremessados e carros estariam sendo danificados… pic.twitter.com/FhdypKnCE6

— TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) October 31, 2021