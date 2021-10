Juan Amador Sánchez, exfutbolista y hoy mánager de Platense, reveló un duro encontrón que tuvo con el exentrenador de la selección chilena y la U Jorge Sampaoli cuando ambos estaban en Perú.

En una entrevista con Diego Borinsky para el Diario La Nación en la que repasó su carrera y su vida siempre ligada al fútbol, a Sánchez le preguntaron si había algún protagonista del ambiente del fútbol que no se bancara y no dudó en mencionar a Sampaoli.

“Cuando dirigía a Universitario, en Perú, se decía que si no me iba bien con Melgar podía rodar mi cabeza y Sampaoli tuvo la mala suerte de llamar a un representante que me conocía. ‘Ustedes los argentinos son bravos, eh, se pisan el poncho. Me está llamado Sampaoli que quiere ir a la U’, me contó. Corté y lo llamé a Sampaoli, lo cagué a puteadas y le dije que si me lo cruzaba lo iba a cagar a trompadas”, recordó el ex futbolista de Boca y River entre otros tantos clubes.

Y agregó sobre el tema luego de explicar que finalmente nunca se lo cruzó aunque sí hizo el intento: “Cuando fue entrenador de la Selección quise entrar al predio de la AFA, hablé con su jefe de prensa, pero no me dejaron. Obviamente no me hubiera agarrado a trompadas en el predio pero me hubiera encantado preguntarle por qué, si se la pasan hablando de ética, tuvo esa actitud”.

Pero finalmente Sampaoli no llegó a Universitario. En Perú estuvo en Juan Aurich, Sport Boys, Coronel Bolognesi y Sporting Cristal antes de llegar a O’Higgins y empezar su exitosa carrera en Chile.

Luego, el estratega llegó a la selección argentina tras un breve paso por Sevilla de España. Su designación, en un momento muy complicado de las Eliminatorias y con serio riesgo de quedarse afuera de Rusia 2018 fue aprobada prácticamente de forma unánime pero después nunca le encontró la vuelta al equipo y su manejo del plantel dejó mucho que desear a tal punto que distintos futbolistas expresaron su descontento con el DT de manera explícita.

“Es una persona muy rara. Empezó con todos muy bien y terminó con todos muy mal. Pasaron muchas cosas en el medio entre él y (Sebastián) Beccacece, no había nadie que te guiara de la mejor manera. Fue una lástima porque era el último mundial de Javier Mascherano y se terminó yendo de la peor manera”, explicó Di María.