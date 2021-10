El Manchester United, con Cristiano Ronaldo durante todo el partido, sufrió una dura caída ante el Liverpool en Old Trafford. Los ‘diablos rojos’ perdieron 5-0 ante los dirigidos por Klopp y agudizaron la crisis futbolística que viven durante esta temporada.

Una de las acciones que evidenció la frustración del delantero portugués ocurrió en el primer tiempo cuando todavía estaban 3-0. El 7 de los ‘diablos rojos’ quedó mano a mano con Alisson que achicó rápidamente tapando la definición del luso. En la jugada siguiente el balón le quedó a Curtis Jones cerca en una esquina.

Fue ahí cuando el joven jugador del Liverpool cubrió el balón y fue derribado por Cristiano Ronaldo. Y cuando Curtis Jones estaba en el suelo con el foul ya pitado, Ronaldo golpeó el balón contra el cuerpo del jugador del Liverpool, lo que provocó la reacción inmediata de los compañeros de Jones.

Finalmente el juez le mostró tarjeta amarilla al jugador portugués. Y segundos más tarde el Liverpool respondió de la mejor manera que sabe: con otro gol. Salah convertía su segundo tanto personal y provocaba que al descanso los ‘reds’ derrotaran a los locales por 4-0.

Después del encuentro, que terminó 5-0, Cristiano Ronaldo ocupó instagram para entregar una reflexión con autocrítica y en agradecimiento a los hinchas.

“A veces el resultado no es por el que peleamos. A veces el marcador no es el que queremos, Y esto se trata de nosotros, solo de nosotros, porque no hay nadie más a quien culpar. Nuestros hinchas, una vez más, estuvieron increíbles alentando constantemente. Se merecen algo mucho mejor que esto y depende de nosotros dárselo”, escribió el ariete.

Actualmente el Manchester United está en la séptima ubicación de la Premier League a 8 del líder y en Champions están punteros de su grupo tras una remontada ante el Atalanta en la última fecha en Old Trafford.