Barcelona sigue sin encontrar su mejor versión en la Liga de España y en la llegada del plantel de Ronald Koeman al estadio del Cádiz para jugar su partido, los hinchas locales comenzaron a cantarles “¿Dónde está Leo Messi?” en tono de burla.

En la previa al duelo correspondiente a la sexta fecha de La Liga, los fanáticos del Cádiz comenzaron a gritar en dirección al micro que transportaba a los jugadores del Barcelona preguntándose irónicamente dónde estaba Lionel Messi, la estrella que se marchó al PSG.

El Barcelona está noveno en la tabla de posiciones, con 8 puntos y dos partidos menos, y más allá de los resultados, el nivel futbolístico ha despertado numerosas críticas que ponen en duda el futuro del DT, Ronald Koeman.

El técnico neerlandés en la semana emitió un comunicado en el que expresó que la situación financiera del club no le permitía armar un equipo con figuras y que apostaría a los jóvenes talentos. Además, Koeman pidió tiempo y paciencia, ya que el proceso de transformación será lento y requerirá de apoyo.

Recordar que el chileno Tomás Alarcón fue titular y uno de los jugadores destacados del equipo local, que actualmente marcha en la decimocuarta posición de LaLiga.

Cádiz fans chanting “Where is Leo Messi” upon Barça’s arrival into the stadium💔😭 pic.twitter.com/braeNmWh8Y

— Usman Müşfik 🇹🇷 (@UsmanMusfik) September 23, 2021