El delantero brasileño del PSG Neymar asegura que a Paquetá lo amonestaron por regatear en el partido de este miércoles entre el Lyon y el Troyes y advierte que “se acabó el famoso Joga Bonito. Disfruten mientras puedan”.

El hecho ocurrió este miércoles en los minutos finales de la victoria por 3-1 del Lyon sobre el Troyes por Ligue 1. En una esquina Paquetá intentó pasar el baló por encima de su rival y luego se ve que la jueza lo amonesta.

El jugador brasileño se ríe desaprobando la decisión de Stéphanie Frappart, que decidió mostrarle la tarjeta amarilla.

Na França o Neymar tomou cartão amarelo por simplesmente driblar um adversário. Hoje a arbitragem francesa fez mais uma vitima, dessa vez Lucas Paquetá. NO BRASIL O FUTEBOL É ARTE!! A arbitragem da liga francesa é simplesmente ridicula. pic.twitter.com/jTfqHE9LNe — Futebol FC 🏟 (@futifc) September 22, 2021

Ante esto, Neymar publicó en sus redes sociales un texto donde asegura que a su compatriota lo amonestaron solo por el hecho de regatear y también desaprueba la decisión arbitral.

“Esta escena es muy triste, sacar tarjeta amarilla por un regate… El ‘gesto técnico’ es una solución, no importa dónde se realice en el campo y no importa el minuto en el que se realiza. Eso es lo que me pasó a mi la temporada pasada. Y este año le está pasando a Paquetá”, afirma.

“Honestamente, no entiendo las razones. Se acabó el famoso ‘Joga Bonito’. Disfruten mientras puedan”, sentencia.

El partido finalmente terminó en victoria para el Lyon de Paquetá por 3-1 con goles de Shaqiri, Emerson y Lucas Paquetá. Aunque la imagen que hizo noticia fue la tarjeta al jugador brasileño en los minutos finales.