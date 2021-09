Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han compartido muchas galas de entrega del Balón de Oro y en 2017, el hijo de CR7 tuvo la oportunidad de conocer al rosarino, quien estaba junto a su esposa, Antonela Roccuzzo.

En una entrevista en el podcast del Sporting Portugal, Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, reveló una divertida anécdota que involucra a su nieto.

“Yo estaba con él (Junior) y le dije: ‘Mira, está Messi’. Luego me contestó: ‘Ese no es Messi. Es muy chiquito’. Más tarde, mi hijo lo incentivó a saludarlo. Messi es muy buena persona, pero mi nieto ya es más alto que él, ja. Ese momento fue muy divertido”, indicó.

Por otra parte, Aveiro señaló que tiene un deseo como madre y es ver a Cristiano Ronaldo (36 años) con la camiseta del Sporting antes que sea demasiado tarde. “Tiene que volver aquí, el estaría aquí por mí. Le gusta ver los partidos del Sporting. Ya le dije: ‘Hijo, antes de morir quiero verte volver al Sporting"”.

Por último, la madre del crack portugués contó que Cristiano ya sabía que volvería al Manchester United, pese a los rumores que lo ponían con la camiseta del City.

“Mamá, no te preocupes por lo que digan, porque me voy al Manchester (United)’. Le dije que me gustaba mucho y lo hizo. Ver el estadio lleno, con 75 mil personas, cantando su nombre fue una gran emoción”, le dijo CR7 a su madre.