Aunque con el correr de las horas el parte médico le terminó dando la razón a Mauricio Pochettino, la cara de disgusto de Lionel Messi dedicada al DT del PSG al ser reemplazado dio la vuelta al mundo y fue motivo de análisis en los medios, lo que provocó una furiosa reacción de Martín Liberman que además aprovechó para criticar a Lionel Scaloni.

“La verdad que no podía creer cómo los medios de comunicación catalogaron de ‘inadmisible’ que Pochettino haga un cambio, el periodismo tocó fondo… El técnico decidió hacer un cambio, y producto de los cambios que hizo PSG ganó el partido pero los talibanes lo salen a matar porque alguien determinó que no puede salir nunca”, expresó Liberman sin nombrar a Messi, en diálogo con sus compañeros Daniel Avellaneda y Luis Gasulla por Radio Late FM 93.1.

El conductor de Liberman Online siguió con su alocución y enseguida trasladó la polémica que se generó en PSG a la Selección argentina: “¿Por qué se creen ustedes que Diego Pablo Simeone no quiere tomar la Selección argentina? Porque hay una cosa implícita que no se lo puede sacar y cuando aparece un técnico que hace su trabajo, lo catalogamos de inadmisible, inexplicable e insólito. Me pregunto qué le pasó al periodismo”.

Y siguiendo por esa línea, apareció en el debate el nombre de Scaloni: “Es un muy buen entrenador pero es un chupamedias, un señor alcahuete que nunca se atrevería a sacar al jugador”.

“No me podés poner en el mismo nivel a Scaloni y a Pochettino porque uno tiene el coraje para hacer los cambios que hasta equivocado puede llegar a realizar y el otro es un señor sin coraje que hace todo lo que le digan que haga”, agregó.

Liberman ya había criticado duramente en otras ocasiones a Scaloni por este mismo motivo y también por quedarse en el cargo luego de la salida de Jorge Sampaoli, aunque también más de una vez destacó su trabajo: “Me gusta Argentina, creo que lo está haciendo bien y en la Copa América me sentí identificado con el equipo. ¿Se atrevería a sacar a este jugador en cuestión? No, porque es un alcahuete de este jugador”.

Y cerró sobre este tema, sin nombrar nunca a Messi, admitiendo que no vio el segundo tiempo de PSG-Lyon como para opinar desde lo estrictamente futbolístico: “Tiene que haber un líder. El técnico, se supone, es el jefe del grupo y es el que toma decisiones. No puede ser que un técnico esté condicionado a no poder sacar 10 minutos de la cancha a un futbolista. Y no puede ser que los periodistas cataloguemos esa decisión como inadmisible e insólita”.