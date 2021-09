El fútbol es un deporte de muchos contrastes. Ejemplo de ello es la cantidad ilimitada de situaciones que ocurren tanto dentro como fuera del campo de juego.

Precisamente, uno de esos momentos cumple esta semana 10 años. De hecho, es uno de los que más se tiene recuerdo por lo que significó en ese instante.

Hablamos de la mítica respuesta que dio Cristiano Ronaldo a los reporteros tras un duro encuentro de Champions League.

Una batalla ante Dinamo de Zagreb

La historia se remonta al partido entre Real Madrid y el Dinamo de Zagreb en el Estadio Maksimir. CR7 era jugador de los blancos en aquella batalla recibió un potente ‘cariñito’.

El Madrid se quedó con el triunfo por la cuenta mínima con gol de Ángel di María, y el portugués acabó recibiendo tres puntos de sutura en el tobillo derecho tras un patadón que le propinó el defensa Jerko Leko.

Aparte, el juez noruego Sven Oddvan Moen no sancionó al infractor pese a que Cristiano tenía el tobillo ensangrentado.

Cristiano se mostró indignado por la situación y tras el partido, en la zona mixta, calificó como una ‘vergüenza’ el cometido del juez.

“Esto es una vergüenza. Me han dado una patada tan violenta que he sangrado. Luego me han tenido que poner puntos de sutura. Pero a Leko no le han expulsado. No puede ser que después hayan echado a Marcelo”, lanzó.

“Soy guapo, rico y un gran jugador”

Además, CR7 aclaró que “antes de los partidos los árbitros dicen que van a proteger a los jugadores con más habilidad, pero cuando juego no me protegen nada. A algunos… fantástico, no les pueden tocar, y a mí me tienen que dar un palo… no entiendo, no entiendo”.

Y al consultarle por qué los hinchas croatas le habían silbado intensamente, Ronaldo soltó una frase que se transformaría en la mejor del año.

“Me silban por ser guapo, rico y un gran jugador. Me tienen envidia”, lanzó.

Obviamente aquellas palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde surgieron comentarios y memes que hasta hoy día se recuerdan.