El Manchester City, subcampeón de la pasada edición, empezó en la Champions League con una victoria convincente por 6-3 en casa ante el RB Leipzig alemán, este miércoles en la primera jornada del grupo A.

Los tantos del City llegaron por medio del neerlandés Nathan Aké (16), el francés Nordi Mukiele (28 en contra), el argelino Riyad Mahrez (45+2 de penal), Jack Grealish (56), el portugués Joao Cancelo (75) y el brasileño Gabriel Jesus (85). Los tres del Leipzig fueron conseguidos por el francés Christopher Nkunku (42, 51, 73).

El equipo inglés suma así 3 puntos y lidera de entrada el grupo A, donde el otro favorito, el Paris Saint-Germain, apenas pudo empatar 1-1 en Brujas.

Este partido en el Etihad Stadium era el reencuentro del Manchester City, campeón de Inglaterra, con la máxima competición continental después de la final perdida la pasada temporada ante el Chelsea en Porto.

Tras el arranque de temporada difícil para el City en agosto, perdiendo la Community Shield (Supercopa inglesa) ante el Leicester y cayendo con el Tottenham en el inicio de la Premier League, el equipo de Josep Guardiola ha encadenado cuatro victorias consecutivas, teniendo en cuenta todas las competiciones.

Todo lo contrario le ocurre al RB Leipzig, subcampeón de Alemania pero que es apenas decimotercero (3 puntos tras cuatro jornadas) y que venía de ser goleado 4-1 en su estadio por el Bayern Múnich, el pasado sábado.

Liverpool manda en el grupo B

El Atlético de Madrid empató 0-0 con el Porto este miércoles en su debut en la Champions League en el estadio Metropolitano.

Españoles y portugueses ocupan así el segundo y tercer puesto respectivamente, en el duro grupo B, que encabeza el Liverpool, tras su victoria 3-2 este miércoles sobre el Milan.

En la primera mitad, el Liverpool empezó con más mordiente y su insistencia inicial tuvo premio ya en el minuto 9, cuando un balón de Trent Alexander-Arnold buscando a Diogo Jota fue interceptado por el canadiense Fikayo Tomori, que anotó en contra de los italianos.

El Liverpool pudo haberse distanciado en el 14, pero Mike Maignan salvó a los ‘rossoneri’, primero parando un penal a Mohamed Salah y a continuación, en el rechace, deteniendo un intento de Diogo Jota.

El arquero francés tuvo otra intervención providencial en el 29, despejando a saque de esquina una ocasión de Salah.

En dos minutos poco antes del descanso, el Milan despertó y dio la vuelta al partido.

Empató primero en el 42, con un pase de Rafael Leao para que anotara Ante Rebic, que poco después dio un pase de la muerte para el gol del español Brahim Díaz.

El tanto del empate de Rebic fue el primero para el Milan en el máximo torneo europeo desde que Kaká marcara contra el Atlético en 2014 en el ya derruido estadio Vicente Calderón.

En la segunda mitad, el Milan vio cómo le anulaban en el 47 un tanto de Simon Kjaer, por un fuera de juego, y a continuación Salah (49) igualó para el Liverpool, definiendo a la perfección tras una pared con Divock Origi.

El tanto de la victoria local lo firmó en el 69 Jordan Henderson, con un potente derechazo tras un despeje del Milan en un saque de esquina.

El marcador ya no se movió más y el Milan, que no pudo contar en este partido por un problema físico con su atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, no pudo firmar un buen regreso al torneo, en un partido que era además una reedición de la mítica final ganada por el Liverpool al equipo lombardo en la Champions en 2005.

Revisa todos los resultados de la jornada:

Besiktas 1-2 Borussia Dortmund

Sheriff Tiraspol 2-0 Shakhtar Donetsk

Liverpool 3-2 AC Milan

Sporting de Lisboa 1-5 Ajax

Atlético de Madrid 0-0 Porto

Brugge 1-1 Paris Saint-Germain

Inter de Milán 0-1 Real Madrid

Manchester City 6-3 RB Leipzig