La fiesta de la vuelta de Cristiano Ronaldo al Manchester United se saldó con victoria para los ‘Diablos Rojos’ ante el Newcastle United (4-1) y un doblete del portugués que le reafirman como el gran goleador que siempre fue.

Las dudas sobre su retorno a la que fue su casa seis años se despejaron cuando Cristiano, a sus 36 años, inclinó la balanza ante el Newcastle con sus primeros goles con la camiseta del United en doce años.

Sin embargo, no todo fue felicidad, ya que en la previa del partido un grupo feminista realizó una protesta en contra del ídolo portugués.

Antes de que comenzara el encuentro, un avión sobrevoló el estadio con una pancarta que tenía el siguiente mensaje: “Cree a Kathryn Mayorga”.

Según Daily Mail, el objetivo de este colectivo fue visibilizar la denuncia que Ronaldo recibió hace tres años por violación.

Recordemos que en 2018 un diario alemán reveló el acuerdo que habría firmado CR7 y la joven por su silencio.

There’s a plane being flown over Old Trafford right now with the words “Believe Kathryn Mayorga.”

A stark contrast with the buzz on the ground around the stadium right now.#MUNNEW pic.twitter.com/aXBMdhsi0d

— Marthe de Ferrer (@MarthedeFerrer) September 11, 2021