Una polémica ha estallado en el fútbol brasileño, teniendo como protagonista al futbolista de Vasco da Gama Leandro Castán.

Resulta que hace unos meses, el cuadro brasileño y el jugador argentino Germán Cano fueron noticia por un emotivo gesto que realizaron hacia la comunidad LGTBQ+.

En esa oportunidad, el club utilizó una camiseta especial (con una franja con el arcoiris) en conmemoración del día del orgullo. Además, posteriormente el trasandino festejó un gol abrazando el banderín del córner, que también tenía esos colores.

Aquellos gestos llamaron la atención del mundo del fútbol. Sin embargo, días después, en redes sociales Leandro Castán realizó una publicación que generó polémica en los fanáticos y activistas.

El defensor compartió una serie de textos bíblicos donde uno de ellos decía lo siguiente: “Sé fértil y multiplícate; esparcirse por la tierra y proliferar en ella”, haciendo referencia a lo que había sucedido en ese partido.

Desde ese momento el jugador no se refirió más al tema, pero el 1 de septiembre en conferencia de prensa, fue consultado por esa situación y respondió.

“Soy el primero en respetar la institución y la afición. Estoy agradecido por Vasco. En el momento en que expuse lo que creo, cuando teóricamente me vi obligado a usar una camisa, creo que a algunas personas no les gustó. Pero respeto a todos y también creo que hay que respetarme”, explicó el brasileño, dejando en claro que si hubiese sido por él, no habría utilizado la indumentaria.

“Yo, como cristiano, procesando mi fe, es lo que pienso. No hubo ninguna molestia. Muchos dijeron que tenían un problema conmigo y con Cano. No tuvimos. Y, si lo hicimos, lo decidimos en el vestuario. No sé a qué tipo de capitán está acostumbrada la gente”, cerró.