Remezón mundial. Diversos medios internacionales reportan un acuerdo personal entre Cristiano Ronaldo y el Manchester City de Pep Guardiola.

Según dio a conocer As de España, solo es cuestión de horas para que se oficialice el fichaje, pues resta que la Juventus con el cuadro inglés negocien por el jugador que incorporarán en el traspaso.

Los ‘ciudadanos’ pretenden incluir en la operación a Raheem Sterling en la operación, pero la ‘vecchia signora’ quiere a Gabriel Jesús.

De acuerdo a la información que también reveló el periodista portugués, Gonçalo Lopes, las tratativas están a cargo de su agente, Jorge Mendes, y la Juventus, dueño de su pase.

“Cristiano entiende que Manchester City actualmente es su mejor opción de ganar una Champions más antes de viajar a la MLS”, señaló.

En la misma línea, Sky Sports aclaró que el cuadro italiano tiene la intención de vender a Ronaldo antes de que finalice su contrato.

Cristiano Ronaldo's transfer from Juventus to Manchester City is a 'done deal', via Portuguese journalist @_GoncaloLopes.

WOW 🤯 @brfootball pic.twitter.com/jBIQaYs63A

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 26, 2021