El futbolista ghanés Yaw Yeboah que milita en el Wisła Cracovia de Polonia marcó uno de los goles más vistosos del fin de semana y algunos ya lo postulan para el Puskás.

El delantero tomó el balón a la entrada del área y tras varios amagues sacó un remate desde una posición bastante complicada para marcar. Sin embargo, el balón entró al arco rival y el jugador ghanés terminó celebrando.

El gol marcó el 2-1 que iba a ser transitorio en el encuentro entre el Wisła Cracovia y el Gornik Leczna por la segunda categoría del fútbol polaco.

La diana de Yeboah fue a los 3 minutos de la segunda mitad en el partido que terminó 3-1 para la visita.

De hecho, la página de la FIFA lo viralizó.

“Empiecen su semana con esta notable gol de jugada individual de Yaw Yeboah”, escribieron junto al video del gol.

Recordar que en la temporada 2019-2020 Son Heung-min se quedó con el galardón con su gol junto al Tottenham ante el Burnley en la victoria por 5-0.

😲 WOW 😲

👌 Begin your week with this remarkable solo goal from Yaw Yeboah 👏🇵🇱🇬🇭#MondayMotivation | @WislaKrakowSA | @_Ekstraklasa_pic.twitter.com/bAEKTyyCoJ

— FIFA.com (@FIFAcom) August 23, 2021