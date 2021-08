El entrenador Marcelo Bielsa entregó una nueva respuesta larguísima en una conferencia de prensa del Leeds United, esta vez en la previa del partido en el que los ‘Whites’ enfrentarán al Everton de Rafael Benítez este sábado.

Era una conferencia relativamente normal: habló de algunos jugadores específicos, aclaró que no esperan más refuerzos y posteriormente le consultaron por el partido contra el Manchester United, en el que los de Yorkshire cayeron por 5-1.

Al argentino le preguntaron cómo levantaba a los jugadores después de una derrota así.

Según replica el Yorkshire Evening Post, Bielsa comenzó así: “Bueno, físicamente no es un problema. Por supuesto que la autoestima y el entusiasmo disminuyen tras una derrota como la que sufrimos el fin de semana. Una de las cosas que nos dañan en este tipo de derrotas es por las expectativas e ilusiones que los hinchas tenían por este partido, sentimos que los defraudamos y si hay algo que nos duele mucho es haberlos decepcionado, no haberles dado lo que esperaban de nosotros”.

Además de lo emocional, el entrenador aclaró que en el partido “no ocurrió nada que no esperáramos que pasara. De hecho los aspectos más claros que determinaron la derrota son los aspectos centrales sobre los que trabajamos durante 7 semanas. Hay que comprender cuál es la responsabilidad del entrenador. El entrenador no es bueno porque advierta cuáles son los peligros que hay que evitar y resolver. Tampoco es bueno porque utiliza recursos que tengan como objetivo incorporar la sabiduría futbolística para que las cosas no deseadas no pasen”, explicó.

Así, argumentó que “El entrenador solo es bueno si contando el procedimiento para lograr el objetivo de evitar lo que a un equipo lo daña es efectivo, entonces por eso yo les explicaba a los jugadores que yo me siento absolutamente responsable de las situaciones que derivaron en la derrota contra Manchester United”.

Tras proceder a dar una larga explicación táctica y de sistemas de juego sobre lo que había sucedido en el encuentro, asumiendo su absoluta responsabilidad a través de más de 15 minutos (contando también el tiempo que toma su intérprete en traducir sus palabras) finalizó aclarando que esta larga respuesta era para que no quedaran dudas de que él era el responsable de la derrota.

“Di esta larga explicación para que no haya dudas que la responsabilidad de la derrota es por un error en el funcionamiento que yo cometí. Y he argumentado de una manera suficiente para que ustedes vean que es verdad”, explicó.

Este sábado a partir de las 10:00 am el Leeds recibe al Everton por la segunda fecha de la Premier League.