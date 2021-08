El ruso Khabib Nurmagomedov, reconocido como uno de los mejores peleadores de Artes Marciales Mixtas de la historia, dejará atrás los octágonos para dedicarse al fútbol.

Sí, el campeón peso ligero de la UFC ahora se dedicará al balompié y ya tiene equipo para probar suerte como jugador profesional.

De acuerdo a ESPN, Khabib confirmó a través de redes sociales su fichaje por el FC Legion Dynamo, equipo de la tercera división rusa.

El ahora exluchador publicó una foto en la que se le ve junto a un directivo del club, dándose un apretón de manos para sellar su arribo al elenco con sede en Majachkalá.

20 Minutos detalló que el propio Nurmagomedov ha reconocido que el fútbol fue su “primer amor” y siempre buscó competir como profesional por una promesa que le realizó a su madre.

Ya hace unos meses, el ruso usó sus redes sociales para, medio en broma medio en serio, asegurar que era “agente libre” y que escucharía ofertas, las que no tardaron en llegar.

Khabib may soon be living out his childhood dream after signing with third-tier Russian side FC Legion Dynamo ⚽️

(via @fc_legion05) pic.twitter.com/81jl4guskO

— ESPN MMA (@espnmma) August 14, 2021