La reconocida revista satírica francesa, Charlie Hebdo, volvió a generar revuelo con su edición publicada este miércoles.

Y es que en su portada, la publicación jugó con una “mordaz” caricatura que alude a la crisis que sacude a Afganistán y el revuelo generado por el fichaje de Lionel Messi al Paris Saint-Germain.

“Los talibanes son peores de lo que pensamos”, titula Charlie Hebdo, recordando las palabras dichas pocas horas antes por la canciller alemana Angela Merkel.

Junto a la frase, se ve a varias mujeres vestidas con burkas con el dorsal ’30’ (que Messi ocupará en el PSG) y el apellido del trasandino.

Eurosport, por ejemplo, reaccionó a la “mordaz” portada preguntando “¿crítica al régimen talibán que ha vuelto a apoderarse del poder en Afganistán o crítica también al, digamos, fanatismo que está despertando el fútbol en Francia tras el fichaje de Messi por el París Saint-Germain?”.

Otro medio que tomó la satírica portada fue Yahoo Sports, que recalcó que la “combinación de titular e ilustración es una alusión directa que hacen al equipo de fútbol francés Paris Saint-Germain y a su dueño, el catarí Nasser Al-Khelaïfi, además del interés económico de Occidente con Afganistán”.

Polémica como siempre, la nueva edición de de Charlie Hebdo no tardó en viralizarse y genera debate en redes sociales.

Talibans : c'est pire que ce qu'on pensait !

Retrouvez :

👉 Enquête sur les essais nucléaires en Polynésie et la contamination de quasi toute la population

👉 Et si c'était la fin de la vitesse ?

👉 Série d'été : retrouvez Maurice et Patapon !

En vente demain ! pic.twitter.com/BpPk3mFLY0

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) August 17, 2021