La nueva temporada de la Premier League inglesa comenzó el fin de semana recién pasado con algunas novedades que se implementaron en las reglas para evitar decisiones polémicas a través del VAR.

Una de las modificaciones tiene que ver con los fuera de juego milimétricos que se cobran. Esta indicación busca terminar con las polémicas en beneficio de los jugadores atacantes.

El VAR seguirá usando una línea de un pixel para determinar la línea del fuera de juego, pero ahora se le añadirá otra raya un poco más ancha y que en caso de esta tape a la anterior, se le dará el beneficio de la duda al jugador atacante.

El jefe del Professional Game Match Officials Board (PGMOL), Mike Riley, explicó que “En efecto con lo que se ha hecho, en la temporada pasada se habrían dado 20 goles que se anularon por fuera de juego”.

“Entonces, las uñas de los pies y las narices de los jugadores que estaban fuera de juego, ahora no estarán fuera de juego”, complementa.

Según consigna The Sun, “las nuevas líneas de 5cm de ancho (como las de la Euro 2020) van a dar más margen de error en un fuera de juego solo si el atacante está notablemente pasado de la línea defensiva”.

Pero eso no es todo dentro de las modificaciones para esta temporada. Además, las manos accidentales previas a los goles tampoco se marcarán como penal; cualquier contacto en el área no será considerado penal; los lineman podrán levantar la bandera inmediatamente cuando marcan un fuera de juego y la jugada siguiente no es una chance de gol; habrán 9 suplentes, pero solo se podrán usar 3; y los saltos contra los defensores (como lo hace regularmente Harry Kane) ahora será considerado jugada peligrosa.