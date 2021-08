El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, aseguró que el futuro de Kylian Mbappé “lo conocen todos” y pasa por seguir siendo jugador del club parisino, al quedarse “sin excusa” para irse por decir públicamente que quería un equipo competitivo y, con la llegada de Leo Messi, el dirigente cree que “más no se puede hacer”.

“Todo el mundo conoce el futuro de Kylian Mbappé; es jugador del PSG y se queda. Tiene mentalidad ganadora, es muy competitivo, y creo que ahora no podemos hacer un equipo más competitivo, ya no tiene excusa y no se puede hacer más”, manifestó en la presentación de Messi.

Según Al-Khelaifi, Mbappé quería y así lo hizo público un equipo capaz de luchar por todos los títulos y, el qatarí, esgrime que con Messi ya no tiene esa excusa para eludir la renovación de su contrato, que finaliza la próxima temporada.

Por otro lado, el presidente aseguró que pese a contar con Messi, Mbappé o Neymar en la plantilla, cumplen con el fair play financiero de la UEFA. “Siempre decimos que seguimos el fair-play financiero desde el primer día hasta el final. Siempre seguimos la normativa antes de hacer nada”, aseguró.

“Si está aquí Messi es porque tenemos capacidad de hacerlo, si no, no lo habríamos fichado. Messi está aquí, es algo grande, y pido que no se centren en la parte negativa, porque Messi es un gran activo para el club, que ha crecido ya a nivel comercial. Si enseño cifras, espero que Messi no pida más sueldo”, bromeó.

En cuanto a la firma de Messi, que llevará el ’30’ en París y firma para dos temporadas más una tercera opcional, aseguró estar “muy contento y orgulloso” de presentarlo. “Es un día histórico para el club y para el mundo del fútbol. Leo es el único jugador que ha ganado 6 veces el Balón de Oro, ha hecho un fútbol mágico, bonito, y será precioso para nuestros aficionados verle aquí”, valoró.

“Recuerdo que hace diez años, cuando llegamos, la gente se preguntaba qué haríamos, y dijimos que teníamos un proyecto, que nos ha llevado aquí. No es un secreto que había el deseo de ambas partes de que fuera posible este acuerdo, quiero agradecer a Leo y a su padre el esfuerzo. Estoy muy contento y orgulloso”, reiteró.

Además, cree que abrirán una nueva era de éxitos. “Estoy seguro de que Messi nos dará muchos títulos, tenemos a los mejores jugadores y a uno de los mejores entrenadores (Pochettino), que para mí es el mejor. No es fácil ganar la Liga de Campeones, es nuestro objetivo y no lo escondemos. Es fácil decir que somos favoritos, es nuestro objetivo, pero hay que ir con calma y tener los pies en el suelo”, pidió.