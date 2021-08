Al parecer, Lionel Messi ya tendría listo su vínculo con el nuevo club que defenderá, tras su reciente salida del Barcelona.

Según dio a conocer La Nación de Argentina, Khalifa bin Hamad Al Thani, hermano del emir de Qatar y hombre fuerte del PSG publicó en Twitter que la ‘pulga’ será el nuevo jugador del cuadro francés.

“Negociaciones oficialmente concluidas, se anunciarán más tarde”, escribió, dando por hecho la llegada de Messi al PSG.

Además, dio indicios de cómo se hará la presentación: será el martes nada menos que en la Torre Eiffel.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021