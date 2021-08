El técnico del Leeds, Marcelo Bielsa, mostró su felicidad por Lionel Messi y la Copa América obtenida por Argentina, tras vencer en la final a Brasil por 1-0.

“Una alegría enorme por todos: por él, que perseveró, luchó, aguantó, esperó y triunfó, que es un mensaje contracultural. Vivimos en la cultura de lo inmediato y por no haber ganado, Messi sufrió todo tipo de ataques”, dijo.

Además, tuvo palabras de elogios para Lionel Messi, a quien se le hizo esquivo durante años un título con la selección argentina.

“Entonces me dio alegría por él, por sus compañeros que lo homenajearon, por el cuerpo técnico y por el pueblo argentino, tan necesitado de poder alegrarse por algo. Me sentí muy orgulloso, me sentí representado y me sentí parte. Me alegré genuinamente”, agregó en conversación con DAZN.

Señalar que Bielsa se está preparando con el Leeds para su estreno en la Premier League, el 14 de agosto de visita ante el Manchester United.