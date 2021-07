El exjugador de la Universidad de Chile, Raúl Ruidíaz, se lució este jueves con un verdadero golazo en la Major League Soccer.

El peruano, que juega en el Seattle Sounders de la MLS vio adelantado al arquero y remató desde muy lejos para, además, anotar el gol que le dio el triunfo a su equipo este jueves.

La acción se dio a los 67 minutos de juego en un partido que estaba empatado sin goles. El 9 de los Seattle Sounders tomó el balón tras un rebote y decidió pegarle al arco tras ver al portero adelantado.

Finalmente su equipo venció a Austin FC por 1-0 y se afirmó en la cima del torneo en la Conferencia Oeste con 32 unidades. Por su parte, Austin quedó en el décimo puesto con 13 puntos.

Recordar que Raúl Ruidíaz estuvo en la U el 2012 y fue campeón del torneo local y la Copa Chile.

OH MY WORD

RAUL RUIDIAZ SEES THE KEEPER OFF THE LINE AND….. 😱😱😱 pic.twitter.com/J42xDEyZE4

— Major League Soccer (@MLS) July 23, 2021