El exdelantero internacional inglés Paul Mariner, quien jugó un papel esencial para que el Ipswich Town ganara la Copa de Inglaterra en 1978 y la Copa de la UEFA en 1981, falleció el viernes a los 68 años, anunció su familia este sábado.

Mariner, que marcó en la ida de la final de la Copa de la UEFA 1981 contra el club neerlandés AZ Alkmaar, luchaba contra un cáncer de cerebro.

Fue fichado en el verano de 1976 por Bobby Robson, cuando era entrenador del Ipswich, un club en el que se quedó hasta febrero de 1984.

“Lamentamos informarles de que Paul falleció pacíficamente el 9 de julio, rodeado de su familia, después de una breve lucha contra un cáncer de cerebro”, declaró su familia en un comunicado.

“Estamos tristes al saber que Paul Mariner, quien jugó 35 veces para los #ThreeLions, falleció”, tuiteó este sábado la selección de Inglaterra.

“Mariner representó a Inglaterra entre 1977 y 1985, marcando 13 goles. Nuestros pensamientos y simpatía están con su familia, amigos y antiguos clubes”, añadió.

El nacido en Bolton disputó la Eurocopa 1980 y el Mundial 1982. Mariner jugó también en el Arsenal entre 1984 y 1986 y posteriormente en el Portsmouth hasta 1988.

Tras su retirada ejerció brevemente como comentarista de radio y agente de jugadores, antes de convertirse en entrenador.

