El Fortaleza de Brasil, cuadro que marcha en el quinto lugar del Brasileirao, confirmó ayer miércoles la llegada del chileno Ángelo Henríquez.

El conjunto brasileño informó que el ex Universidad de Chile firmó con su nuevo vínculo hasta el 31 de diciembre del año 2022.

Fortaleza destacó que Henríquez defendió las camisetas de La U, el Manchester United, Wigan, Real Zaragoza, Dínamo Zagreb y Atlas de México, además de ganar la Copa América 2015 con Chile.

El director de fútbol del club brasileño, Alex Santiago, afirmó que el atacante es “un jugador polivalente, un deportista formado en las categorías juveniles de la Universidad de Chile, donde hay una categoría juvenil muy prodigiosa”.

“Fue fichado por el Manchester United en 2012 por el propio Alex Ferguson, quien vio mucho potencial en Ángelo. Tiene mucho que aportar, sobre todo con (Juan Pablo) Vojvoda, que jugó contra él en Chile y, por eso, conoce sus capacidades y la posibilidad de ayudar a Fortaleza”, sentenció.

