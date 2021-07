El defensor español, Gerard Piqué, criticó el sistema de lanzamientos penales que actualmente existe en el fútbol y propuso cambiarlo por uno nuevo.

El jugador del Barcelona tomó como ejemplos las definiciones que se han dado tanto en la Eurocopa como en Copa América, y concluyó que en esos cruces siempre ha ganado el equipo que patea primero.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja

— Gerard Piqué (@3gerardpique) July 6, 2021