El juego de España en la Eurocopa no convence, pese a haber salidos primeros en su grupo. La falta de gol en los primeros partidos tiene inquieto a los hinchas de La Roja europea y uno de los jugadores más reprochados es Álvaro Morata.

El ariete es constantemente insultado y recibe amenazas, a tal punto que según asegura le han deseado mal hasta a sus hijos.

En entrevista con ‘El Partidazo’ de Cope, reveló que tras el partido contra Polonia “Recibí amenazas, insultos a mi familia, que ojalá se mueran mis hijos. Tras el España-Polonia estuve nueve horas sin dormir. Me molesta que lo tengan que vivir mi mujer y mis hijos. Ahora estoy bien, quizá hace unos años hubiese estado jodido”.

“Ojalá la gente se pusiera en el otro lugar. La gente pita porque es lo que escuchan, hay mucha gente que incita a eso”, añadió.

Además, aclaró que lo da todo en el campo y que reconoció que “Quizá no he hecho mi trabajo como debería”. “Entiendo que se me critique porque no he metido gol, pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, que te digan que se mueran tus hijos… cuando pasa alguna tragedia dirían este es buen chaval”, agregó.

Explicó que lo que más le molesta es que le digan cosas a sus hijos y su señora. “Les dicen de todo. No dormí nada estos días, por la adrenalina. Soy el más contento, pero me jode no hacer bien mi trabajo. Me pitaron antes de calentar, pero estoy contento de tirar el penalti y haberlo fallado”, argumentando que se atrevió a patearlo.

España enfrentará a Croacia en los octavos de final de la Euro el lunes a partir de las 12:00 horas.