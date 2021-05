El centrocampista James Rodríguez, del Everton inglés, se perderá los partidos que la selección colombiana contra Perú y Argentina por Clasificatorias y también la Copa América, por no estar “en el nivel óptimo de competencia”.

Así lo anunció este viernes la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que detalló en un comunicado que “el volante fue sometido a exámenes médicos que determinaron que no se encuentra en el nivel óptimo de competencia, por lo cual no podrá unirse al grupo de convocados”.

“El entrenador (Reinaldo Rueda) y su equipo de colaboradores lamentan no poder contar en esta oportunidad con James Rodríguez y esperan que pronto el mediocampista pueda hacer parte de una convocatoria, representando a nuestro país con la altura y profesionalismo como siempre lo ha hecho”, agregó.

James Rodríguez está en Colombia desde hace varios días tras terminar su primera temporada con el Everton, en la que disputó 26 partidos, anotó seis tantos y sirvió ocho asistencias, una etapa marcada por las lesiones y los bajones físicos.

En esta doble jornada de Clasificatorias, los ‘cafetaleros’ visitarán a Perú el 3 de junio y, cinco días después, recibirán a Argentina en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Por Copa América, en tanto, integran de momento el Grupo B con Brasil, Venezuela, Ecuador y Perú.

James responde con dureza a Rueda

Pero esta marginación de la Selección no dejó contento a James, quien publicó un comunicado en sus redes sociales donde, además de lamentar su ausencia, disparó contra Reinaldo Rueda.

“Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y de esta manera no afectar mi participación en los próximos compromisos de nuestra Selección”, partió comentando el ex Real Madrid.

“Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la Eliminatoria, pero me permitirán integrarme de lleno en la fecha 8 y por supuesto estar en la Copa América 2021”, complementó el volante.

Luego, aseguró que “con sorpresa recibo el comunicado del cuerpo técnico, manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”.

“Lo anterior me llena de profunda decepción por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte del cuerpo técnico rompe con todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de la Selección Colombia siempre he dejado hasta la vida”, concluyó Rodríguez, quien no ocultó su malestar.