El alemán Miroslav Klose, máximo anotador en la historia de los mundiales, recibió una durísima noticia que lo tendrá alejado por un tiempo de su carrera como técnico.

Resulta que el exdelantero presentó una trombosis en su pierna y no asumirá ningún cargo como entrenador por el momento.

“El diagnóstico fue un shock para mí. Los médicos me dejaron muy claro que no debo bromear con esta situación”, confesó el alemán en conversación con la revista Kicker.

Señalar que el exfutbolista dejó recientemente su cargo como asistente de entrenador del Bayern Munich.

Klose salió junto con el técnico bávaro Hansi Flick, quien fichó como nuevo entrenador de la selección alemana. Lamentablemente, el exdelantero tampoco podrá irse a un nuevo banco de suplentes debido a su enfermedad.

Señalar que hace algunas semanas Klose estaba negociando con el Fortuna Dusseldorf para convertirse en su nuevo entrenador.

“Me han prescrito un descanso casi total. No puedo trotar, no puedo nadar, pero sobre todo no puedo jugar al fútbol…. Casi me vuelvo loco”, cerró.